وفي بطاقة حمراء، نشر حساب البيت الأبيض على منصة "إكس" صورة لمادورو لحظة القبض عليه وهو مقيد ومعصوب العينين.

وأرفق الحساب الصورة بتعليق "لقد أسرت قلبي".

ويحاكم مادورو في الولايات المتحدة حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب وتجارة المخدرات.

وكانت قوة أميركية خاصة ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي في وقت سابق من شهر يناير الماضي، خلال هجوم عسكري على كراكاس ومناطق أخرى في فنزويلا.