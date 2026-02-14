والجمعة أعلن متحدث باسم الوزارة أن الحادث المذكور وقع في مختبر بمصفاة نفط في مدينة أشدود، حيث توفيت امرأتان بعد العثور عليهما فاقدتين للوعي، الأربعاء.

وتشير التقارير الأولية إلى وجود خلل في أسطوانات أكسجين استخدمتهما السيدتان، أثار مخاوف وزارة الصحة بشأن مواد سامة محتملة في الأسطوانات على مستوى البلاد.

وبحسب توجيهات الوزارة التي أوردتها صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، يجب فحص جميع الأسطوانات وإخراج التالف منها من الخدمة.

كما تعمل منظمات الرعاية الصحية على فحص أسطوانات المرضى، الذين يخضعون للتنفس الاصطناعي المنزلي.

في السياق ذاته، أصدرت "هتزالا المتحدة"، وهي منظمة إسرائيلية تطوعية لخدمات الطوارئ الطبية، تعليمات لجميع المتطوعين في أنحاء البلاد بتعليق استخدام أسطوانات الأكسجين الخاصة بهم مؤقتا.

وتعمل المنظمة على استبدال الأسطوانات غير المطابقة للمواصفات، وتوفير معدات بديلة معتمدة.