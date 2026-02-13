وأضاف نيونيز أن أحد رجال الدرك استخدم سلاحه الناري، مؤكدا أن المشتبه به في حالة "حرجة جدا" دون تفاصيل إضافية عن وضعه الصحي.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الجمعة أنها أُبلغت بحادث مهاجمة رجل للدرك بسكين في باريس، وفتحت تحقيقا عاجلا في الحادث.

وبحسب قناة "تي إف 1" الفرنسية، تمكنت الشرطة الفرنسية في باريس من تحييد رجل هاجم جنودا بسكين، مساء الجمعة، قرب قوس النصر بالعاصمة باريس.

واعتدى شخص مسلح بسكين على عازف موسيقى في الدرك بالقرب من قوس النصر، أثناء استعداد جنود لإشعال شعلة قبر الجندي المجهول.

وأوضح المصدر أن الجندي أُصيب بجروح طفيفة في يده، فيما أُصيب الجاني برصاص أحد رجال الدرك وتم نقله إلى المستشفى.

ووفقا لما نقلته "تي إف 1" عن مصدر مقرب من التحقيق، فإن المشتبه به معروف لدى أجهزة الشرطة، واتصل بمركز شرطة في "سين-سان-ديني" بعد ظهر يوم الجمعة، وقل لهم "سأرتكب هجوما في باريس عن طريق قتل العسكريين".

وسمحت عمليات البحث على هاتفه المحمول لمحققي فرقة مكافحة الإرهاب بتحديد مكانه في منطقة غراند أرمي بالقرب من ساحة النجمة.

وقالت القناة الفرنسية، نقلا عن مصادر، إن المعتدي سبق له أن نفذ "اعتداء إرهابيا" في بلجيكا، وتصرف بنفس الطريقة بالاتصال بالشرطة لإبلاغها بنيته ارتكاب الفعل. وكان المشتبه به يخضع لإجراء فردي للرقابة الإدارية والمراقبة في فرنسا.