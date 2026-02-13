فقد حددت كل من تركيا وسنغافورة يوم الخميس 19 فبراير غرة لشهر رمضان، استنادا إلى نتائج الحسابات الفلكية التي تشير إلى تعذّر رؤية الهلال الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026.

وتعتمد رئاسة الشؤون الدينية التركية منهجا يقوم على الحسابات المسبقة التي تراعي إمكانية رؤية الهلال من أي منطقة تشترك مع البلاد بجزء من الليل، وهو معيار يشمل نطاقا جغرافيا واسعا يمتد عبر العالمين العربي والإسلامي وأجزاء من الأميركيتين.

وفي سنغافورة، أعلن مجلس الشؤون الإسلامية في سنغافورة اعتماد النتيجة ذاتها، موضحا أن الحسابات أظهرت استحالة رؤية الهلال محليا بسبب غروب القمر قبل الشمس في ذلك اليوم، ما يعني فلكيا عدم تحقق شروط الرؤية.

وبذلك تنضم سلطنة عُمان إلى قائمة الدول التي حسمت موعد بداية الشهر، إذ أعلنت أيضا أن الخميس 19 فبراير سيكون أول أيام رمضان، في حين لا تزال دول أخرى تترقب نتائج الرصد الشرعي مساء يوم التحري قبل إعلان الموعد رسميا.

بينما انفردت قطر حتى الأن بإعلان أن الغرة الفلكية لشهر رمضان ستكون يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 بحسب ما أعلنت دار التقويم القطري، وشددت الدار في بيانها على أن القرار الشرعي بدخول شهر رمضان يبقى من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.