وقالت الوزارة في بيان على صفحتها في موقع "فيسبوك": "بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 فبراير الجاري تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من الأهالى بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وإجباره على إرتداء ملابس نسائية وإعتلاء أحد الكراسى بأحد الشوارع وتصويره بهواتفهم".

وتابع: "أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (9 أشخاص "من ضمنهم سيدتين" - مقيمين بدائرة المركز)، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه (عامل "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) محدثين إصابته المنوه عنها وإجباره على إرتداء ملابس نسائية وتصويره بالشارع محل سكنه لخلافات بينهم لإرتباطه بعلاقة عاطفية بكريمة إحداهن".

وأكمل: "تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق".

هذا وطالبت أسرة الشاب برد الاعتبار لنجلها، مؤكدة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "نطالب فقط برد الاعتبار، هناك عدل في البلد"، مشيرة إلى أنه "جرى اقتياده من بين أفراد عائلته بالقوة، وتعرض للضرب، بل وجرى إطفاء السجائر في جسده"، بحسب روايتهم.