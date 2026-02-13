وبحسب ما ذكرت تقارير إعلامية محلية، فإن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحركت فور رصد الفيديو المتداول، وتمكنت من تحديد هوية المتورطين وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

وتعود خلفية الواقعة، وفق مصادر محلية، إلى خلافات بين المجني عليه وأسرة فتاة، بعدما اتهمه ذووها بإقامة علاقة معها وخروجها من منزل أسرتها، وهو ما دفع عددا من أقاربها إلى استدراجه والاعتداء عليه، وإجباره على ارتداء ما وصفته التقارير بـ"بدلة رقص" نسائية، ثم تصويره ونشر المقطع عبر مواقع التواصل.

وأظهر الفيديو المتداول الشاب واقفا على كرسي في الشارع، وسط تجمهر عدد من الأهالي، بينما تعرض للضرب والإهانة، في واقعة اعتبرها متابعون تعديا على الكرامة الإنسانية وخروجا صريحا على القانون، مطالبين بمحاسبة المتورطين وعدم التساهل في مثل هذه الأفعال.

هذا وطالبت أسرة الشاب برد الاعتبار لنجلها، مؤكدة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "نطالب فقط برد الاعتبار، هناك عدل في البلد"، مشيرة إلى أنه "جرى اقتياده من بين أفراد عائلته بالقوة، وتعرض للضرب، بل وجرى إطفاء السجائر في جسده"، بحسب روايتهم.

وقال خبراء إن القانون المصري يعاقب على مثل هذه الأفعال، التي تأتي ضمن جرائم التعدي والضرب والتشهير والإذلال العلني.

ويتحفظ موقع "سكاي نيوز عربية" على نشر الفيديو المسيء بحق الشاب.