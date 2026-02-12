ويتطرق فيلم "مارتي سوبريم"، لقصة عن شخص أميركي يحاول أن يصل لقمة رياضة تنس الطاولة العالمية، في فترة الأربعينات من القرن الماضي، بطرق "ملتوية".

ماذا حصل في المشهد؟

وفي أحد المشاهد، أخبر بطل الفيلم، مارتي، وهو الدور الذي أداه الممثل الشاب تيموثي شالاميه، والدته، بانه أحضر قطعة من الأهرامات لها خلال زيارته إلى مصر.

وخلال مشهد عرض القطعة لأمه، يقول مارتي، الأميركي الذي يعتنق الديانة اليهودية: "نحن بنينا هذا"، في إشارة منه إلى أن اليهود هم من بنوا الأهرامات.

وتأتي هذه العبارة، مستندة على مزاعم تاريخية، قال بها مؤرخون وسياسيون إسرائيليون، أن اليهود، وليس المصريين القدماء، هم بناة الأهرامات الحقيقيون.

وتؤكد الأدلة الأثرية والتاريخية أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات، حيث اكتشفت مقابر بناة الأهرامات بالقرب من الأهرامات.

ووفقا لمصادر تاريخية، الفكرة القائلة بأن اليهود أو غيرهم من الشعوب القديمة بنوا الأهرامات هي مجرد أساطير ونظريات غير مدعومة بالبحث العلمي الحديث.

وأثارت عبارة الممثل الأميركي في الفيلم الذي يلاقي نجاحا كبيرا، استياء عدد من المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر البعض أن هذه الجملة تعيد إحياء نظريات غير صحيحة، تنسب بناء الأهرامات لغير المصريين.