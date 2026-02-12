وقالت وكالة الأنباء العُمانية: "أعلنت اللجنة الرئيسة لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية اليوم في بيان لها أن يوم الأربعاء الموافق 18 من فبراير لعام 2026م هو المتمم لشهر شعبان لعام 1447 هـ، ويكون يوم الخميس غرة شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 19 من فبراير لعام 2026م".

ووفق بيان اللجنة فإنه "نظرا لما أثبته علم الفلك من تأكيد نزول القمر يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شعبان لعام 1447هـ، الموافق 17 من فبراير لعام 2026م، قبل أو مع غروب الشمس في جميع محافظات سلطنة عُمان، وعليه فرؤيته مستحيلة في هذا اليوم".

وأضاف البيان: "أخذا بما استقر عليه العمل من عدم قبول البلاغات التي تناقض الواقع والعلم عندما تؤكد حقائق العلم استحالة الرؤية، فإن اللجنة تعلن أن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان لعام 1447 هـ، الموافق 18 من فبراير لعام 2026م، ويكون يوم الخميس هو غرة شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 19 من فبراير لعام 2026 م".

ونظرا لأن شهر رمضان 2026 سيكون في أواخر فصل الشتاء وبدايات فصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فإن هذا يعني أن عدد ساعات الصيام في معظم الدول العربية ستكون معتدلة، مقارنة بأشهر رمضان في السنوات السابقة، وخصوصا تلك التي تزامن فيها هذا الشهر مع فصل الصيف.

ومن المتوقع أن تتراوح ساعات الصيام في رمضان هذا العام في المتوسط، بين 12 ساعة و14 ساعة تقريبا، مع الأخذ في الاعتبار الفرق في الموقع الجغرافي للدول العربية.

ومن المتوقع أن تكون الزيادة التدريجية في طول النهار بمعدل دقيقة إلى دقيقتين يوميا، وهذا يعني أنه سيضاف ما يعادل نصف ساعة (30 دقيقة) تقريبا بين أول وآخر يوم في رمضان.