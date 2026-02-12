وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن الرضيع تناول حليبا صدر قرار بسحبه من الأسواق، إلا أنه لم يتم حتى الآن إثبات وجود علاقة سببية بين حليب الأطفال وبين وفاة الرضيع، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء، الأربعاء.

وتجري بالفعل تحقيقات منفصلة في وفاة رضيعين خرين خلال الأسابيع الأخيرة، بقيادة مكتبي الادعاء العام في بوردو وأنجيه.

وقد طالت أزمة التلوث شركات "نستله" و"دانون" و "غروب لاكتاليس"، التي سحبت جميعها بعض منتجاتها من الأسواق.

كما أصدرت المزيد من الدول عمليات سحب خلال الأيام الأخيرة، بعدما أوصت سلطات سلامة الغذاء الأوروبية الأسبوع الماضي بخفض الحد المسموح به لمستويات السموم في حليب الرضع بدول المنطقة.