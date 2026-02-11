وسجل المطار أكبر عدد للمسافرين خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث استقبل 24.2 مليون مسافر بين شهري يوليو وسبتمبر، بزيادة بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 حوالي 70.1 مليون مسافر، بزيادة بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي.

وعلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه بمنصة "إكس" قائلا: "مطار دبي الدولي.. عصب الحياة في دبي.. استقبل خلال العام 2025 أكثر من 95 مليون مسافر ليكون المطار الأكثر ازدحاماً بحركة المسافرين الدوليين في العالم".

وأضاف: "مطار دبي الدولي مدرسة في جودة التعامل والخدمات، حيث استقبل المطار خلال العام 454 ألف رحلة وبلغ متوسط وقت الانتظار لإجراءات الوصول لـ98.8 بالمئة من المسافرين أقل من 15 دقيقة فقط".

من جانبه، قال بول غريفيثس، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن مطار دبي الدولي أظهر في عام 2025 أن "حركة المرور القياسية لم تعد استثناء، بل أصبحت جزءا من واقعه التشغيلي".

وكانت دبي قد أعلنت، الإثنين الماضي، عن زيادة بنسبة 5 بالمئة في عدد السياح العام الماضي ليصل إلى 19.6 مليون سائح، وهو العام الثالث على التوالي الذي تسجل فيه أرقاما قياسية، ونمواً سنوياً بنسبة 5 بالمئة بالمقارنة مع 18.72 مليون زائر للعام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

واختتمت الإمارة عام 2025 بأداء استثنائي بتجاوز عدد الزوار حاجز المليونيّ زائر خلال شهر ديسمبر وحده للمرة الأولى في تاريخ الإمارة، لتواصل دبي هذا الزخم القوي خلال عام 2026.

وقد أسهمت الشراكات الإستراتيجية، والحملات التسويقية العالمية، واستضافة الأحداث الرئيسية الكبرى في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".