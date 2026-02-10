ففي يوم السبت، بلغ إجمالي عدد الرحلات 715، نقلت أكثر من 108 آلاف راكب سفرا ووصولا.

واستحوذت الرحلات الدولية على النصيب الأكبر من إجمالي التشغيل، بواقع 564 رحلة دولية نقلت 95374 راكبا، منهم 45567 سفر و47807 وصول، بينما سجلت الرحلات الداخلية 126 رحلة بإجمالي 12924 راكبا، إلى جانب تشغيل 12 رحلة خاصة وبضائع.

وواصل مطار القاهرة أداءه التشغيلي المرتفع، الأحد، مسجلا 682 رحلة جوية بإجمالي أكثر من 109 آلاف راكب، وبلغ عدد الرحلات الدولية 570، نقلت 100326 راكبا، بواقع 50210 ركاب سفر و50116 وصول، بينما بلغت الرحلات الداخلية 88 رحلة بإجمالي 8903 ركاب، إلى جانب تشغيل 10 رحلات خاصة وبضائع.

وصرح رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أيمن عرب، أن النمو المستمر في معدلات التشغيل يعكس كفاءة البنية التحتية وجاهزية المنظومة التشغيلية بمطار القاهرة الدولي، وقدرتها على استيعاب كثافات التشغيل المرتفعة، مع الحفاظ على انسيابية الحركة وانتظام التشغيل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

كما أكد رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي مجدي إسحاق، أنه "في ضوء الكثافات التشغيلية المرتفعة، تم رفع مستوى الإجراءات القياسية بكافة القطاعات العاملة على مدار الساعة، مع تعزيز التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن استمرار الانسيابية التشغيلية والحفاظ على مستوى الخدمة".

وأضاف أن شركة ميناء القاهرة الجوي تواصل تنفيذ خطط التطوير والتحديث للبنية التحتية، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري، بما يعزز مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة رئيسية لحركة السفر من وإلى مصر، ويدعم قدرته على استيعاب النمو المتزايد بكفاءة واحترافية عالية.