وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية إن مجموعة مسلحة مكونة من 6 إلى 8 أفراد، مسلحين ببنادق هجومية من طراز "كلاشنكوف"، اعترضت الإثنين قافلة تابعة لشركة للأمن على الطريق السريع الرابط بين مدينتي برينديزي وليتشي.

وبدأت العصابة العملية بإضرام النار في شاحنة ثقيلة لقطع الطريق وعزل المنطقة، مما أدى إلى توقف حركة السير تماما وتصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة.

وأفادت التقارير أن المسلحين أمطروا العربات المصفحة بالرصاص قبل إجبار الحراس على النزول وتفجير شاحنات نقل الأموال بعبوات ناسفة.

المطاردة والاعتقال

ودخلت القوات الأمنية في اشتباك مسلح مع الجناة أثناء محاولتهم الفرار بالقرب من بلدة "سكوينزانو".

وأكدت مصادر أمنية لـ"كورييري ديلا سيرا" توقيف شخصين من مدينة "فوجا" في المناطق الريفية القريبة، حيث كانا يحاولان الهرب سيرا على الأقدام وهما ملثمان.

وذكرت السلطات المحلية أن الجناة استخدموا سيارات مزودة بأضواء شرطة مزيفة للتظاهر بأنهم قوة مرافقة أمنية.

وتابعت أنه وبعد فشلهم في الاستيلاء على الأموال من الشاحنات المصفحة، قام أفراد العصابة بسرقة سيارات مواطنين مارة تحت تهديد السلاح لاستخدامها في الهروب.

وتواصل أجهزة الأمن تمشيط المنطقة بحثا عن بقية أفراد العصابة الذين فروا إلى جهات مجهولة.