وأوضحت الشركة المصرية في بيان أن الرحلة التي كانت متجهة من إسطنبول إلى القاهرة يوم 6 فبراير، وهي من طراز أيرباص A320neo، عادت إلى المطار التركي بعد وقت قصير من الإقلاع، بسبب ظهور إنذار يشير إلى "احتمالية" وجود مصدر للدخان.

وأكدت أن طاقم الطائرة قرر العودة الفورية للهبوط وفقا لمعايير السلامة الدولية.

وقالت إن الفرق الفنية أكدت بعد الفحص عدم وجود أي مصدر فعلي للدخان أو خلل يؤثر على سلامة التشغيل.

وذكرت الشركة أن الطائرة استأنفت رحلتها لاحقا باتجاه مطار القاهرة الدولي بعد التأكد من سلامتها الفنية.

وتأتي هذه التوضيحات ردا على تقارير تداولتها مواقع إخبارية ومنصات تواصل اجتماعي أشارت إلى وجود "دخان كثيف" داخل الطائرة.

وقد ناشدت مصر للطيران وسائل الإعلام تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية لتجنب "إثارة البلبلة".