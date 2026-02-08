وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن "سقوط مبنى قديم" في حي باب التبانة، مؤكدة "إنقاذ 8 أشخاص" فيما "تم سحب 5 ضحايا، بينهم طفل وامرأة مسنّة".

وعملت السلطات على إخلاء المباني السكنية المجاورة "خوفا من انهيارها".

وعرضت وسائل الإعلام المحلية صورا لسكان وعمال إنقاذ يحاولون إزالة الأنقاض بعد الانهيار بمعدات متواضعة، ومستخدمين أيديهم لإزاحة الركام.

وجاءت هذه الحادثة بعد انهيار مبنى آخر في طرابلس أواخر الشهر الماضي.

وأمر رئيس الجمهورية جوزيف عون أجهزة الإسعاف بـ"الاستنفار للمساعدة في عمليات الإنقاذ"، وتأمين مأوى لـ"سكان المبنى (المنهار) والمباني المجاورة التي أخليت تحسبا لأي طارئ"، وفق بيان للرئاسة.