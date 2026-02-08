وأضافت الوكالة أن فرق الإسعاف تمكنت، بالتعاون مع أهالي منطقة باب التبانة من إخراج 3 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض وسط مناشدات لفرق الإطفاء بالتوجه إلى المكان، نتيجة اندلاع النيران في محيط المبنى المنهار.

وكشفت أنه تم تسجيل إطلاق رصاص كثيف لم يعرف مصدره في محيط المبنى المنهار.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بحصول عمليات إخلاء للمباني المجاورة للمبنى المنهار.

وأوضحت أن المبنى الذي سقط يتألف من 5 طوابق.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس اللبناني يتابع مع وزير الداخلية عمليات رفع الأنقاض والإنقاذ في المبنى المنهار.

وذكرت أن الرئيس اللبناني طلب استنفار الأجهزة الأمنية والإسعافية وتأمين الإيواء لسكان المبنى المنهار والمباني المجاورة.