وجاءت الزيارة خلال ذروة الموسم السياحي الشتوي في مصر، حيث شملت جولة في عدد من أبرز المواقع الأثرية والمتاحف في الأقصر على ضفتي نهر النيل الشرقية والغربية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بفرض إجراءات أمنية مشددة رافقت الزيارة، رغم تأكيد أن الرحلة ذات طابع شخصي وترفيهي.

وبدأت الجولة في البر الغربي بزيارة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، أحد أبرز المعالم المعمارية في مصر القديمة، والمشيد في قلب التكوينات الصخرية المطلة على وادي النيل.

كما شملت الجولة وادي الملوك ووادي الملكات، اللذين يضمان مقابر ملوك وملكات وأمراء الدولة الحديثة.

وتضمنت الجولة أيضا زيارة معبد الرامسيوم، المخصص للملك رمسيس الثاني، إلى جانب تمثالي ممنون، اللذين يعدان من أشهر معالم الأقصر.

وفي البر الشرقي، زارت العائلة معبدي الكرنك والأقصر، اللذين يشكلان محورا أساسيا في التاريخ الديني والسياسي لمصر القديمة، إضافة إلى متحف الأقصر ومتحف التحنيط، اللذين يعرضان قطعا أثرية توثق مختلف مراحل الحضارة المصرية القديمة وطقوس الدفن.

واختتمت الزيارة بحضور عرض الصوت والضوء المسائي في معبد الكرنك، الذي يستعرض تاريخ المجمع المعماري باستخدام الإضاءة والمؤثرات الصوتية والموسيقى.

ويُذكر أن مايكل بولس هو نجل رجل الأعمال اللبناني–الأميركي مسعد بولس، الذي يشغل حاليا منصب كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، ويشارك في جهود دبلوماسية وسياسية تتعلق بالمنطقة.