وبحسب وثائق تسجيل تجاري قُدّمت في ولايتي فلوريدا وديلاوير خلال يناير الماضي، جرى إدراج بارون ترامب وأربعة أشخاص آخرين كمديرين في شركة تحمل اسم Sollos Yerba Mate Inc، وُصفت من قبل أحد مديريها بأنها شركة لإنتاج مشروبات تعتمد على المتة.

ويُعد مشروب المتة شايا عشبيا يحتوي على الكافيين، ويحظى بشعبية واسعة في دول أميركا الجنوبية، مثل الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل.

وأظهرت ملفات مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) أن الشركة تمتلك رأسمال بقيمة مليون دولار، جُمِع عبر طرح خاص.

ورغم أن "نيوزويك" لم تتمكن من التأكد بشكل مستقل من أن الاسم الوارد في الوثائق يعود بالفعل إلى نجل الرئيس، فإن الشركة مسجّلة في عنوان قريب من مقر إقامة عائلة ترامب في فلوريدا، كما أن اثنين من مديريها التحقوا بالمدرسة الثانوية نفسها التي درس فيها بارون ترامب.

وتزامن تأسيس الشركة مع نشاطات تجارية سابقة لبارون ترامب، البالغ من العمر 19 عامًا، وهو طالب في جامعة نيويورك.

ووفق السجلات، تأسست شركة Sollos Yerba Mate Inc في ولاية ديلاوير في 3 ديسمبر 2025، ثم سُجلت في فلوريدا في 12 يناير 2026 كشركة أجنبية هادفة للربح.

وتُعرف ديلاوير بكونها ولاية صديقة للأعمال، مع مزايا ضريبية واسعة للشركات.

وضمّ مجلس إدارة الشركة، إلى جانب بارون ترامب، كلًا من رودولفو كاستيلو، وفالنتينو غوميز، وستيفن هول، وسبنسر برنستين.

وكان بارون ترامب قد أسّس في وقت سابق شركة عقارية عام 2024، جرى حلّها لاحقًا خلال الحملة الانتخابية لتجنّب التغطية الإعلامية، مع خطط غير مؤكدة لإعادة إطلاقها لاحقًا.