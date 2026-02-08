وقال بنجامين أومبلو البالغ من العمر 27 عاما لدى وصوله مع صديقه لويك فوازو الذي يصغره بسنة إلى بولفار بوند السياحي المحاذي لنهر هوانغبو في شنغهاي "لقد فكرنا في هذه اللحظة كل يوم تقريبا لأكثر من عام، لذلك شعورنا لا يوصف".

وانطلق الصديقان من مدينة آنسي، في جبال الألب الفرنسية، في سبتمبر 2024 عازمين على الوصول إلى المركز المالي على الساحل الصيني سيرا على الأقدام لتحقيق حلمهما بخوض "مغامرة رائعة".

وكانا يرغبان بزيارة الصين مع تجنب السفر جوا، التزاما بقناعاتهما البيئية.

وانتهت رحلتهما بعد 518 يوما قطعا خلالها مسافة 12850 كيلومترا تقريبا سيرا على الأقدام، باستثناء جزء منها في روسيا، حيث سافرا بالحافلة لأسباب تتعلق بالسلامة.

وتجمّع نحو خمسين شخصا عند نقطة انطلاق آخر عشرة كيلومترات من رحلتهما حيث انضم إليهما صحافيون وفرنسيون مقيمون في شنغهاي وآخرون.

وعبّر لويك فوازو عن سعادته بالإنجاز قائلا: "إذا كانت أحلامك تبدو جنونية، فابدأها خطوة خطوة: أحيانا لن تتمكن من تحقيقها، ولكنك ستتمكن من ذلك في أحيان أخرى".

وعندما سُئل عمّا سيفعله أولا بعد انتهاء الرحلة، أجاب مازحا "أريد أن أنام ما طاب لي!".