وقال الدفاع المدني في بيان على حسابه في "فيسبوك": "توفي طفلان، وتم إنقاذ طفل ثالث (أشقاء وفق المعطيات الأولية)، بعد أن جرفتهم السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة في منطقة عين عيسى بريف اللاذقية الشمالي، مساء يوم السبت، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من إنقاذ طفل على قيد الحياة، وانتشال جثماني طفلين".

وأضاف البيان: "تواصل الفرق عمليات البحث عن مدنيين اثنين في عداد المفقودين في منطقة العسلية بريف اللاذقية، بعد أن حاصرت السيول ثلاثة مدنيين، حيث نجحت الفرق في إنقاذ أحدهم بعد أن علق بأحد الأشجار، فيما لا تزال أعمال البحث مستمرة عن الآخرين، رغم الصعوبات الكبيرة الناتجة عن عمق الوادي، وقوة التيار، وخطورة الجروف الصخرية".

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري، السبت، لسلسلة بلاغات طارئة في ريف اللاذقية، عقب الأمطار الغزيرة والسيول التي تسببت بمحاصرة مدنيين وفقدان آخرين، إضافة إلى انقطاع عدد من الطرق في عدة مناطق، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح الدفاع المدني أن عمليات الإنقاذ تركزت في موقع العسلية، حيث حاصرت السيول ثلاثة مدنيين على حافة وادٍ وجرفتهم المياه باتجاه إحدى الأشجار، وتمكنت الفرق من إنقاذ أحدهم، فيما تتواصل عمليات البحث عن شخصين مفقودين.

كما أوضح الدفاع المدني أن فرقه نجحت في منطقة البدروسية بإخلاء عائلة مكوّنة من ستة أفراد كانت محاصرة بمياه السيول، إضافة إلى تأمين الموقع وفتح الطرق.

وفي منطقة الشيخ حسن، تم إخلاء عائلة أخرى من خمسة أفراد، فيما تواصل الفرق العمل على فتح الطرق المتضررة وإزالة العوائق.

وأكدت فرق الدفاع المدني استمرار عمليات البحث والإنقاذ في جميع المواقع المتضررة حتى تأمين جميع العالقين ورفع الأضرار الناجمة عن السيول.

ودعت الأهالي إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع السيول، والإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال وغرب سوريا السبت، إلى تشكّل سيول جارفة تسببت بجرف وغمر عدد من الخيام القريبة من المجاري المائية الموسمية في مخيمات منطقة خربة الجوز غربي محافظة إدلب، الأمر الذي استدعى تنفيذ عمليات إجلاء عاجلة للمتضررين، وفتح عدد من المدارس ومراكز الإيواء لاستقبالهم.