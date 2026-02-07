وقالت الوزارة، في بيان تصويبي عاجل نشر على صفحتها في "فيسبوك"، إنها تسعى على العكس من ذلك إلى تعزيز الأجواء الإيمانية خلال شهر رمضان، من خلال إذاعة الأذان والتلاوة القرآنية، ونشر أجواء السكينة والبهجة الرمضانية في المساجد.

ودعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى الرجوع إلى صفحاتها الرسمية فقط للحصول على أي معلومات تتعلق بشؤون المساجد وأنشطة الوزارة خلال شهر رمضان أو غيره، محذّرة من الانسياق وراء الشائعات.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، كانت وزارة الأوقاف قد حسمت ضوابط تشغيل مكبرات الصوت في المساجد في وقت سابق، وذلك على خلفية شكوى أحد المواطنين من تشغيل قرآن الفجر قبل وقت الأذان، وهو ما أثار حالة من الجدل خلال الفترة الماضية.

وأكدت الوزارة تجديد تعميم المنشور الصادر بشأن استخدام مكبرات الصوت الخارجية، وقصر استخدامها على مواعيد الأذان وخطبة الجمعة والعيدين.