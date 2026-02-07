وتحذر إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا من جمع الفطر هذا العام لأن فطر "قبعة الموت" يختلط بسهولة مع الأصناف الآمنة الصالحة للأكل.

ووفقا لإدارة الصحة، فإنه منذ 18 نوفمبر، سجلت ما لا يقل عن ثلاث عشرة حالة تسمم بسبب الفطر المذكور.

وعانى الكثير ممن لجأوا إلى الرعاية الطبية، من إصابة حادة في الكبد سريعة التطور وفشل كبدي.

ويعد "قبعة الموت" من أكثر أنواع الفطر فتكا بالإنسان، إذ تشير تقديرات إلى أنه مسؤول عنه أكثر من 90 بالمئة من وفيات التسمم بالفطر عالميا.

ويحتوي هذا النوع من الفطر على سموم "الأمانيتين" التي تسبب فشلا كبديا وكلويا حادا.