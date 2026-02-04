وحصدت المقاطع المذكورة ملايين المشاهدات، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتقوم فكرة "التريند" الجديد على تصوير مستخدمين يطلبون المساعدة من نتنياهو بلهجة ذعر مصطنعة لمواجهة مواقف اعتيادية، مثل نفاد بطارية السيارة، بينما يكتفي آخرون بنشر نص مقتضب يحمل عبارة "أنقذني يا نتنياهو".

وحقق أحد المقاطع، ومدته 9 ثوان، نحو 11 مليون مشاهدة، حيث يظهر فيه رجل يصرخ بهستيريا من داخل سيارة "تسلا" أثناء توجهه لمحطة شحن، قائلا: "نتنياهو، أنا على بعد 40 ميلا من الشاحن. أرجوك يا سيد نتنياهو ساعدني".

وتضمنت بعض المقاطع إشارات وصفت بالغامضة، منها "قبّل الحائط" وهي إشارة يعتقد أنها مرتبطة بطقوس دينية عند حائط المبكى، بينما يبدو أن مقاطع أخرى تشير إلى شركة التكنولوجيا الأميركية "أوراكل".

كما أشار عدد من صانعي المحتوى مباشرة بـ(تاغ) إلى الحساب الرسمي لنتنياهو على "تيك توك".