وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، أعرب جوبة عن سعادته بالجائزة، مؤكدا أنها لم تكن متوقعة بالنسبة له، لكنها تعكس معايير واضحة تخضع لتدقيق صارم.

وبحسب جوبة، فإن المعايير الأساسية التي تم الاعتماد عليها لاختيار أفضل وزير تتمحور حول "القيادة والأداء والإنجاز".

وقال الوزير إن "ما ميزه هو امتلاكه مهارات قيادية، إلى جانب حرصه على العمل التعاوني مع مختلف الأطراف، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، بهدف تحسين الأداء العام وتحقيق الأهداف المرسومة".

وأضاف أن 10 وزراء كانوا ضمن القائمة النهائية، قبل أن تظهر نتائج التحليل النهائي لشركة PwC اختياره كأفضل وزير لهذا العام، وهو ما اعتبره "إنجازا كبيرا من شأنه أن يرفع مكانة غامبيا على الصعيد العالمي".

السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد

وتحدث وزير السياحة والثقافة في غامبيا عن الدور المحوري للسياحة في اقتصاد بلاده، موضحاً أنها تسهم بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الاستقرار والأمن ومستوى الخدمات الجيدة التي توفرها غامبيا، مما يشجع الزوار على القدوم إليها.

وأشار جوبة إلى أن بلاده تتمتع بمستويات عالية من الأمن، وهو عامل أساسي ساعد على ازدهار القطاع السياحي، إلى جانب الطموح برفع العائدات القومية والوطنية من هذا القطاع الحيوي.

تنويع الاستراتيجية وجذب الاستثمارات

وفي إطار خطط التطوير، أوضح الوزير أن الحكومة الغامبية تعمل على تنويع الاقتصاد واستراتيجيات السياحة، وعدم الاكتفاء بنمط واحد أو سوق واحد، مؤكدا أهمية جذب مستثمرين جدد، ليس فقط في السياحة بل في قطاعات أخرى أيضا، بما يسهم في خلق سوق جاذبة ومستدامة.

وأشار إلى وجود دول أفريقية تمتلك أعدادا أكبر من السياح، مشددا على أهمية التواصل بين الدول الإفريقية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.