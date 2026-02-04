وجاءت تصريحات غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مباراة إياب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية بين مانشستر ‌سيتي ونيوكاسل يونايتد، وذلك بعد 5 أيام من إعرابه عن دعمه ⁠للأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مشاركته في حفل خيري بمدينة برشلونة.

وقال غوارديولا للصحفيين في مانشستر، الثلاثاء: "لم يسبق في تاريخ البشرية أن كانت الحقائق أمام أعيننا بهذا الوضوح".

وأضاف: "الإبادة الجماعية في فلسطين، وما حدث في أوكرانيا، وفي روسيا، وفي كل أنحاء العالم، في السودان، وفي كل مكان. ما الذي يحدث أمامنا؟ هل تريدون أن تروا ذلك؟ هذه مشكلاتنا كبشر".

وأكد المدرب الإسباني أن "على المجتمعات أن تعمل ⁠بشكل جماعي من أجل تحسين أوضاعها. انظروا إلى ما حدث في الولايات المتحدة. قتلت رينيه جود وأليكس بريتي. أخبروني كيف يمكنكم الدفاع عن ذلك".

وكان مقتل مواطنيْن ‌أميركييْن برصاص عناصر من إدارة الهجرة والجمارك، أثار احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة.

وقال غوارديولا: "عندما أرى الصور أشعر بالأسف ‌لأنها مؤلمة، لهذا في كل موقف يمكنني أن أساعد فيه بالتحدث من أجل مجتمع أفضل، سأحاول وسأكون حاضرا دائما. هذا من أجل أطفالي وعائلتي ومن أجلكم".

وختم حديثه بالقول: "لا يوجد مجتمع مثالي ولا مكان مثالي وأنا ⁠لست مثاليا، لكن علينا أن نعمل لنكون أفضل".