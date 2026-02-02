ورفعت المديرية مستوى اليقظة إلى "الأحمر" بعدد من الأقاليم الشمالية مؤكدة أنها ستشهد تساقطات مطرية قوية ومن المتوقع أن تتراوح مقاييسها ما بين 100 و150 ملم.

ومن المرتقب أن تهطل هذه التساقطات الاستثنائية بعدد من الأقاليم الشمالية للمغرب، كشفشاون والمضيق الفنيدق وتطوان وطنجة أصيلة، على أن تبدأ هذه الظاهرة الجوية من منتصف ليل الأربعاء وتستمر حتى الساعة 11 من ليل اليوم نفسه.

كما رفعت المديرية ذاتها مستوى اليقظة إلى البرتقالي في مناطق أخرى مرجحة أن تشهد زخات مطرية بين 40 و80 ملم، إلى جانب تساقطات ثلجية كثيفة في المرتفعات.

كما حذرت المديرية ذاتها من هبات رياح قوية ستعصف بعدد من المناطق وستتراوح سرعتها بين 75 و100 كلم/س.

شهدت العديد من المدن الشمالية في المغرب، خاصة مدينة القصر الكبير، فيضانات غمرت أجزاء من المدينة بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء التساقطات المطرية الكثيفة وتفريغ حمولة سد وادي المخازن وارتفاع منسوب الأودية.

وانتشرت القوات الملكية المسلحة في المنطقة وبنت عدة فضاءات لاستقبال الأسر التي أخلت منازلها هربا من المياه التي غمرت الشوارع والأزقة.

وأغلقت السلطات عدة أحياء في مدينة، وحثت المواطنين على إخلاء الطوابق السفلية والتوجه نحو المناطق الآمنة.

وتواصل قوات الأمن في العديد من المناطق القريبة من الأودية إجلاء المواطنين من منازلهم تزامنا مع ارتفاع مياه الأودية بسبب التساقطات المطرية.

كما تم توزيع مساعدات غذائية أساسية لفائدة الساكنة التي اجتاحتها المياه وتسببت في انقطاع المسالك الطرقية المؤدية إليها.