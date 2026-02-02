وأظهرت لقطات مصوّرة الرجل وهو يعتلي سقف الطائرة في مطار مانيسيس بمدينة فالنسيا، قبل أن يلاحظه ركاب كانوا ينتظرون داخل مبنى المطار.

وبدا أنه يصرخ ويقوم بحركات استعراضية، واضعًا يديه على صدره وكأنه يرقص متحديا العاملين في الأسفل.

ووفق الفيديو، أخرج الرجل حقيبة ظهر سوداء كان يحملها معه إلى أعلى الطائرة، ثم استخرج منها علبة مشروب وفتحها وشرب منها، قبل أن يرميها بعنف على أرض المطار، وينزع سترته البيضاء ويلقي بها أرضا أيضا، وسط استهجان الحاضرين.

كما ظهر وهو يركض على طول جسم الطائرة أكثر من مرة.

الحادثة تسببت بتأخير رحلة تابعة لشركة Vueling، كانت متجهة إلى أمستردام، لمدة ساعتين يوم السبت، بينما لا تزال أسباب تصرفه الغريب غير معروفة.

وأكدت الشرطة أنه لم يكن بحوزته أي سلاح داخل حقيبته، كما تم استدعاء فرق طبية إلى الموقع.

وأشارت السلطات إلى أنه جرى تحرير مخالفة بحقه بتهمة انتهاك قواعد السلامة الجوية.