وظهر في الفيديو رجلان ملثمان يرتديان أغطية رأس، استخدما مطرقة لتحطيم واجهة متجر مجوهرات "غريغوري وشركاه" في ريتشموند، قبل أن يقوما بنزع الزجاج المحطم.

وبينما كانا يجمعان المسروقات في حقيبة زرقاء، شوهد أحد الموظفين وهو يحاول صدّهما بصندوق صغير، في حين حاول آخر إعادة بعض المسروقات إلى المتجر، قبل أن يلوذ الرجلان بالفرار باتجاه ريتشموند غرين.

وناشدت شرطة لندن أي شهود لديهم معلومات حول عملية السطو، التي وقعت قرابة الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش يوم السبت، التواصل معها.

وأضافت الشرطة أن الضباط يتعاملون مع الهجوم باعتباره عملية سطو، مؤكدة أنه لم يُلقَ القبض على أي شخص حتى الآن، حسبما ذكرت "بي بي سي".