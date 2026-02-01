وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهد السوق مراهنات بملايين الدولارات على الجدول الزمني للهجمات الأميركية المحتملة على إيران، التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا وتكرارا قبل أن يلمح إلى إمكانية التعامل مع طهران بالطرق الدبلوماسية.

لكن التواريخ التي توقع المراهنون أن تشن فيها الضربات انقضت من دون أن ينفذ ترامب تهديده، مما تسبب في خسارتهم، وفق تقارير صحفية.

كما تمت المراهنة بملايين أخرى على احتمال إطاحة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وتعد "بوليماركت" واحدة من أكبر منصات المراهنات في العالم، حيث يمكن لمستخدميها الدفع بالعملات المشفرة، وبطاقات الخصم أو الائتمان، والتحويلات البنكية.

لكن المنصة واجهت اتهامات بالتلاعب مؤخرا، تزامنا مع العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا التي أسفرت عن إلقاء القبض على رئيسها نيكولاس مادورو.