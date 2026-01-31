وفارقت أوهارا الحياة داخل منزلها في لوس أنجلوس "بعد مرض لفترة قصيرة"، وفقا لبيان صادر عن ممثليها في وكالة الفنانين المبدعين.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن ظروف وفاتها.

وكانت أوهارا، المولودة في كندا، سببا أساسيا في نجاح أول جزءين من سلسلة "هوم ألون"، كما سبق لها أن فازت بجائزة "إيمي" في دور الأم الثرية الغريبة "مويرا روز" في فيلم "شيتس كريك".

وكان كولكين من بين الفنانين الذين أشادوا بها، الجمعة.

وقال على "إنستغرام" بجانب صورة من فيلم "هوم ألون": "أمي. اعتقدت أن لدينا الوقت. أردت المزيد. أردت الجلوس على كرسي بجانبك. لقد سمعتك، لكن كان لدي الكثير لأقوله. أنا أحبك".

كما قالت النجمة الشهيرة ميريل ستريب، التي عملت مع أوهارا في فيلم "هارت بيرن" في بيان، إنها "جلبت الحب والنور إلى عالمنا، من خلال تعاطفها وفطنتها مع مجموعة الشخصيات الغريبة التي جسدتها".