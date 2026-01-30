وأفادت تقارير بأن شرطة نيويورك استجابت لاتصال طوارئ عند الساعة 8:46 مساء من يوم الأربعاء، حيث ألقت القبض على السائق في مكان الحادث.

وانتشرت مقاطع مصورة للمحاولة على وسائل التواصل الاجتماعي، من دون تسجيل أي إصابات.

وأعلنت شرطة نيويورك فتح تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية محتملة.

وقال المتحدث باسم حركة "حباد-لوبافيتش" اليهودية، يعقوب بيرمان، إن الكنيس داخل المبنى، المعروف باسم "770"، أُخلي احترازيا.

وأضاف في منشور على منصة "إكس" أن شهود عيان أفادوا بأن السائق كان يصرخ مطالبًا الناس بالابتعاد أثناء قيادته السيارة، مشيرا إلى أن الواقعة "تبدو متعمدة".

ووصل رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني إلى موقع الحادث، وكتب أن ما جرى "مقلق للغاية"، مؤكًا أن أي تهديد لمؤسسة يهودية أو مكان عبادة "يجب أن يُؤخذ على محمل الجد"، وأن "معاداة السامية لا مكان لها في المدينة".

وأضاف أنه يقف متضامنًا مع الجالية اليهودية، معربا عن ارتياحه لعدم وقوع إصابات.

ووقع الحادث في ختام يوم "يود شفات"، وهو اليوم العاشر من الشهر العبري شفات، الذي يوافق ذكرى وفاة الحاخام السادس لحركة لوبافيتش، يوسف يتسحاق شنيرسون، عام 1950.