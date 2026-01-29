وقال قائد الأمن الداخلي في دمشق العميد أسامة عاتكة، في بيان: "في إطار المتابعة الفورية لحادثة مقتل المواطنة هدى شعراوي، وردت معلومات عصر اليوم تفيد بالعثور عليها متوفاة داخل منزلها".

وأضافت: "بعد مباشرة التحقيقات وجمع الأدلة، تبين أن الوفاة وقعت صباح اليوم نتيجة تعرّض المجني عليها لاعتداء بأداة صلبة أدّى إلى نزيف حاد، وقد نُقل الجثمان إلى الطبابة الشرعية بانتظار التقرير الطبي النهائي".

وأوضحت: "كما أظهرت التحقيقات الأولية الاشتباه بخادمتها المدعوة فيكي أجوك، من الجنسية الأوغندية، والتي غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة".

وأكملت: "على إثر ذلك، تابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكّنت من إلقاء القبض عليها مساء اليوم، حيث أقرّت خلال التحقيق بارتكابها للجريمة، فيما تستمر التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وملابساتها تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء المختص".

وكانت تقارير إعلامية أفادت، الخميس، بالعثور على الفنانة السورية هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها.

وقالت مصادر سورية إنه عُثر صباح الخميس، على هدى شعراوي، المعروفة بشخصية "أم زكي" في مسلسل "باب الحارة" الشهير، مقتولة داخل منزلها في العاصمة دمشق، في ظروف غامضة.

وأفادت مواقع فنية سورية بأن شعراوي (87 عاما) وُجدت جثة هامدة في منزلها، مع وجود شبهات حول تورط خادمتها التي يُعتقد أنها فرت من المكان بعد وقوع الجريمة.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة عبر بيان رسمي شاركته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة هدى شعراوي وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية إنا لله و إنا إليه راجعون".

وتركت هدى شعراوي إرثا فنيا غنيا، حيث شاركت في أعمال مع كبار نجوم الدراما السورية، وساهمت في تشكيل الذاكرة الفنية للجمهور العربي.

وأعرب العديد من الزملاء والمعجبين عن حزنهم العميق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بالعدالة السريعة.