وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع منسوب المياه في مدينة القصر الكبير وغمرها للعديد من المنازل والأحياء، فيما أظهرت مقاطع أخرى سيارات تعلوها المياه.

وارتفع منسوب المياه في المدينة الواقعة شمال المغرب بسبب التساقطات المطرية الغزيرة المستمرة وتنفيس حمولة سد وادي المخازين التي تجاوزت نسبة ملئه 100 بالمئة.

وفي ذات السياق، تواصل السلطات المغربية جهودها لحماية الأحياء السكنية المهددة بالفيضانات بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأوضح المدير الإقليمي للتجهيز والماء بإقليم العرائش، عز الدين آيت الطالب، في تصريحه لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأعمال جارية لإنجاز حواجز وقائية مؤقتة تهدف إلى الحيلولة دون وصول مياه وادي اللوكوس إلى الأحياء المهددة بالفيضانات في المدينة، وذلك كإجراء وقائي يرمي إلى صون الأرواح وحماية الممتلكات وضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف أن لجنة اليقظة والتتبع حلت بالمدينة برئاسة عامل إقليم العرائش، العالمين بوعاصم، منذ يوم الثلاثاء، لتتبع الوضع عن كثب على إثر النشرة الإنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية.

كما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن "الحكومة تواكب وتتابع ما يجري في شمال المغرب"، وخصوصا مدينة القصر الكبير، مشيرا إلى "انعقاد اجتماع يوم غد الجمعة سيترأسه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وستحضره مختلف القطاعات المعنية التي ستتولى اتخاذ كل الإجراءات وتعبئة كل الإمكانيات الممكنة".

وكانت السلطات الإقليمية بالعرائش قد أعلنت عن رفع حالة التأهب القصوى بمدينة القصر الكبير بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة بمنطقة الشمال الغربي للمملكة.

وحثت السلطات المواطنين على إخلاء الطوابق السفلية والتوجه نحو مناطق آمنة، وذلك في ظل تعبئة شاملة لمختلف المصالح المعنية.

كما تواصل عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية تدخلاتها الميدانية لمراقبة الوضع وتأمين النقاط الحساسة التي تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات.

والخميس، نبهت مديرية العامة للأرصاد الجوية أن العديد من مناطق المملكة ستشهد ابتداء من الخميس حالة من عدم الاستقرار الجوي بفعل توافد اضطرابات أطلسية نشطة، وسيستمر تأثيرها إلى غاية مطلع الأسبوع المقبل، ومن المرتقب أن تتسبب في أمطار قوية ورياح عاصفية إلى جانب انخفاض في درجات الحرارة، خاصة بالمناطق الشمالية والمرتفعات.