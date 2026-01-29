أصدرت وزارة الداخلية السورية، الخميس، بيانا بشأن مقتل الفنانة هدى شعراوي داخل منزلها.
وقالت الداخلية السورية في بيان: "شهد حيّ باب سريجة في مدينة دمشق، عصر اليوم، حادثة قتل مأساوية، حيث عُثر على المواطنة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها".
وأضافت: "عقب تلقي البلاغ، باشرت وحدات الأمن الداخلي وفرق المباحث الجنائية فوراً الإجراءات القانونية اللازمة، شملت تطويق موقع الحادث، جمع الأدلة الجنائية وتحليلها، وتوثيق جميع المعطيات الميدانية، إلى جانب فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة".
وأوضحت: "لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة، وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة".
وكانت تقارير إعلامية أفادت، الخميس، بالعثور على الفنانة السورية هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها.
وقالت مصادر سورية إنه عُثر صباح الخميس، على هدى شعراوي، المعروفة بشخصية "أم زكي" في مسلسل "باب الحارة" الشهير، مقتولة داخل منزلها في العاصمة دمشق، في ظروف غامضة.
وأفادت مواقع فنية سورية بأن شعراوي (87 عاما) وُجدت جثة هامدة في منزلها، مع وجود شبهات حول تورط خادمتها التي يُعتقد أنها فرت من المكان بعد وقوع الجريمة.
ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة عبر بيان رسمي شاركته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة هدى شعراوي وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية إنا لله و إنا إليه راجعون".
وتركت هدى شعراوي إرثا فنيا غنيا، حيث شاركت في أعمال مع كبار نجوم الدراما السورية، وساهمت في تشكيل الذاكرة الفنية للجمهور العربي.
وأعرب العديد من الزملاء والمعجبين عن حزنهم العميق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بالعدالة السريعة.