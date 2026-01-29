وقالت الداخلية السورية في بيان: "شهد حيّ باب سريجة في مدينة دمشق، عصر اليوم، حادثة قتل مأساوية، حيث عُثر على المواطنة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها".

وأضافت: "عقب تلقي البلاغ، باشرت وحدات الأمن الداخلي وفرق المباحث الجنائية فوراً الإجراءات القانونية اللازمة، شملت تطويق موقع الحادث، جمع الأدلة الجنائية وتحليلها، وتوثيق جميع المعطيات الميدانية، إلى جانب فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة".

وأوضحت: "لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة، وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة".

وكانت تقارير إعلامية أفادت، الخميس، بالعثور على الفنانة السورية هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها.