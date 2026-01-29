وقالت مصادر سورية إنه عُثر صباح الخميس، على هدى شعراوي، المعروفة بشخصية "أم زكي" في مسلسل "باب الحارة" الشهير، مقتولة داخل منزلها في العاصمة دمشق، في ظروف غامضة.

وأفادت مواقع فنية سورية بأن شعراوي (87 عاما) وُجدت جثة هامدة في منزلها، مع وجود شبهات حول تورط خادمتها التي يُعتقد أنها فرت من المكان بعد وقوع الجريمة.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة عبر بيان رسمي شاركته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة هدى شعراوي وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية إنا لله و إنا إليه راجعون".

وكشفت تقارير أن السلطات الأمنية شرعت في التحقيق في ظروف وملابسات مقتل هدى شعراوي.