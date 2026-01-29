ويُظهر المقطع المتداول شرطيا وهو يقتاد إحدى الشابتين، بينما كانت تضحك في البداية، في حين كانت الشابة الثانية توثّق المشهد بهاتفها. وبعد لحظات، التفت الشرطي وركل الشابة التي كانت تصوّر، ثم وجّه عدة ضربات إلى الشابة الأولى.

وفي نهاية المقطع، تظهر إحدى الشابتين وهي تُجرّ بالقوة من طرف الشرطي، فيما تناثرت مقتنياتهما وسط المكان.

وأكد محامي الشابتين لمواقع هولندية أن موكلتيه تعرّضتا لسوء معاملة واستخدام مفرط للقوة.

وأشار المحامي إلى أن الشابتين احتاجتا إلى علاج طبي بعد الحادث.

كما اتهمت الشابتان الشرطي باستخدام عبارات عنصرية، من بينها قوله لهما: "أنتما لا تنتميان إلى هذا البلد"، وفق ما نقلت مواقع هولندية.

ووقعت الحادثة يوم الإثنين داخل مركز "هوغ كاتارينه" التجاري المجاور لمحطة القطارات في أوتريخت.

من جهتها، أصدرت الشرطة الهولندية بيانا الأربعاء أعلنت فيه فتح تحقيق في الواقعة. وجاء في البيان: "ندرك أن الفيديو له تأثير كبير ويثير تساؤلات، بما في ذلك ما يتعلق بالعنصرية".