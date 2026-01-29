وحذرت السلطات السكان في مدينة "شاي شاي"، عاصمة إقليم غزة وواحدة من أكثر المناطق تضررا في جنوب البلاد، من تزايد مخاطر هجمات التماسيح مع اتساع رقعة الفيضانات، واستمرار عمليات الإجلاء إلى مناطق أكثر ارتفاعا.

وأدت الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة التي ضربت أجزاء من جنوب القارة الإفريقية على مدار الشهر الماضي إلى مقتل أكثر من 100 شخص في موزمبيق وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، فضلا عن تدمير آلاف المنازل وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك طرق وجسور ومدارس ومرافق صحية.

وذكرت السلطات أنه من بين 13 حالة وفاة مسجلة جراء الفيضانات في موزمبيق، قتل ثلاثة أشخاص بسبب التماسيح.