وجاء في بيان الخارجية المصرية: "في إطار اهتمام وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج برعاية المصريين بالخارج وضمان أمنهم وسلامتهم، وفي ضوء تداول مقطع فيديو لمواطن مصري على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية، وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بسرعة قيام القطاع القنصلي والمصريين بالخارج بمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المصريين".

وصرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير حداد الجوهري في هذا السياق، أنه تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتواصل الفوري مع السلطات الإيرانية حيث تبين تواجد أربعة مواطنين مصريين على متن السفينة (ريم الخليج) بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازُها قبالة سواحل جزيرة "قُشم الإيرانية".