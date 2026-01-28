وأظهرت مقاطع مصوّرة من المكان لحظة طرح الرجل أرضا من قبل الحاضرين ورجال الأمن، وسط هتافات الجمهور، بينما سُمع أحدهم يقول: "يا إلهي، لقد رشّ شيئًا عليها".

وكانت عمر قد دعت، قبل ثوانٍ من الهجوم، إلى إلغاء وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، وطالبت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بالاستقالة أو مواجهة العزل، في ظل تزايد الانتقادات عقب مقتل شخصين برصاص عناصر فدراليين خلال احتجاجات ضد الترحيل في مينيابوليس هذا الشهر.

وقالت شرطة مينيابوليس إن الضباط شاهدوا الرجل يستخدم حقنة لرش سائل مجهول باتجاه عمر، قبل أن يعتقلوه فورا ويُحال إلى السجن بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة.

وتم التعرف على المشتبه به على أنه أنتوني كازميرتشاك (55 عامًا)، فيما باشرت فرق الأدلة الجنائية فحص المادة المستخدمة، التي وُصفت بأن لها رائحة قوية شبيهة بالخل.

ورغم الحادث، واصلت إلهان عمر اللقاء لمدة 25 دقيقة إضافية، مؤكدة أنها لن تُرهب.

وقالت بعد مغادرتها القاعة إنها شعرت ببعض الارتباك لكنها لم تُصب بأذى، على أن تخضع لفحوص طبية احترازية.

ولاحقًا كتبت على منصة "إكس": "أنا بخير. أنا ناجية، وهذا المحرّض الصغير لن يثنيني عن أداء عملي".

ويأتي الحادث في ظل تصعيد سياسي حاد، إذ دأب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على انتقاد عمر في الأشهر الأخيرة.

وكان قد هاجمها خلال تجمع جماهيري في ولاية آيوا، قائلاً إن إدارته "لن تسمح إلا بدخول مهاجرين يحبون البلاد"، مضيفًا: "ليس مثل إلهان عمر"، ما قوبل بهتافات استهجان.

وتُعد عمر مواطنة أميركية فرت مع عائلتها من الصومال وهي في الثامنة من عمرها بسبب الحرب الأهلية.