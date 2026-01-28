وذكرت وزارة التربية في بيان انها اتخذت هذا القرار "تبعا للبرقية المستعجلة المرسلة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل المتعلقة بالنشرية الجوية الخاصة التي تحذر من هبوب رياح قوية تصل إلى 120 كليومترا في الساعة".

وتشمل النشرية الجوية التي عمّمتها مصالح الأرصاد الجوية 52 ولاية من أصل 69، يقع أغلبها في الشمال حيث يتمركز 80 بالمئة من السكان.

ودعت الحماية المدنية الى اتخاذ اجراءات احترازية لتفادي الحوادث مثل تحضير وسائل إضاءة غير كهربائية و"تثبيت الأجسام والأشياء المعدنية المتواجدة فوق الأسطح والشرفات والنوافذ".

ودعت كذلك إلى "تفادي الوقوف أو المرور قرب الأشجار وأعمدة الكهرباء وتخفيض السرعة" بالنسبة للسائقين عند هبوب الرياح المفاجئة وعدم التنقل إلا للضرورة.

وشهدت الجزائر خلال الأسبوع الماضي موجة أمطار غزيرة تسببت في وفاة رجل ستيني في غليزان (غرب الجزائر) وطفلة في الشلف على بعد 200 كيلومترا غرب الجزائر، بحسب الحماية المدنية.

كما أدت الكميات الكبيرة من الأمطار إلى فيضانات في مناطق عدة، منها العاصمة وتيبازة.

جدير بالذكر أن تونس المجاورة كانت قد شهدت في الفترة نفسها أمطارا "غير معتادة" تسببت في وفيات عدة.