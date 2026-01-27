الحادث الذي أسفر عن إصابة وجه المرأة بجروح بالغة، وقع مساء الجمعة في مقاطعة فويون، على طول الحدود الشمالية للصين مع منغوليا.

ويظهر مقطع الفيديو امرأة، يُقال إنها اقتربت من النمر لمسافة 3 أمتار تقريبا، ملقاة بلا حراك على الثلج، بينما كان الحيوان المفترس يحوم بالقرب منها بعد الهجوم.

ثم بدا أن شهودا ساعدوها في الابتعاد، بينما كان الدم ينزف من وجهها.

وأشارت تقارير محلية إلى أن المرأة نجت بأعجوبة، ويعود الفضل إلى خوذتها التي ساعدت في منع حدوث إصابات أكثر خطورة.

وكانت السلطات قد أصدرت تحذيرات، بعد أن أبلغ كثيرون عن مشاهدة حيوانات قرب المكان في اليوم السابق، وفقا لموقع "جام برس".

ويعتقد أن النمر كان يتجول في المنطقة بسبب شعوره بالجوع، نتيجة نقص الفرائس.

وأشارت تقارير إلى أن السيدة المتزلجة رصدت النمر أثناء عودتها إلى فندق إقامتها، وعندما لم تتمكن من التقاط صورة جيدة له استمرت بالاقتراب منه، حتى انقض عليها.

وفي النهاية، تمكن مدرب تزلج من إبعاد النمر بالقوة، بينما نُقلت المتزلجة المصابة إلى مستشفى لتلقي العلاج، وحالتها مستقرة.

وفي الأيام التي سبقت الهجوم، حذرت السلطات الزوار من الاقتراب من نمور ثلجية في المنطقة، ورغم أن هجمات هذه الحيوانات على البشر نادرة تاريخيا، فإن المسؤولين أشاروا إلى أنها "لا تزال تمتلك نزعات عدوانية"، وحثوا السياح على تجنب الاقتراب منها لالتقاط الصور.

وتعد الصين موطنا لأكبر تجمع للنمور الثلجية البرية في العالم، وفقا لمؤسسة حماية النمور الثلجية.