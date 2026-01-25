وبحسب البيان الأمني، فإن كوادر الشرطة وفرق الإسعاف تحرّكت على الفور إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابة، ونقلها على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وأشار البيان إلى أن حالة المغدورة كانت حرجة، ورغم جهود الطواقم الطبية لإنقاذ حياتها، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بجراحها النازفة.

ولا حقًا، أعلن ذوو المحامية زينة المجالي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقتل ابنتهم على يد شقيقها، إثر تعرضها لعدة طعنات.

وذكر مصدر مقرّب من عائلة المغدورة أن الراحلة كانت تحاول الدفاع عن والدها، بعد أن فقد القاتل عقله نتيجة تعاطي المخدرات، ما أدى إلى إصابتها ووفاتها لاحقًا.