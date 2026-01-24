وأفادت الشرطة لوكالة "فرانس برس" بأنها احتجزت رجلين وامرأة ستينيين ثم أطلقت سراحهم لاحقا، موضحة أن المشتبه بهم والضحية يعرفون بعضهم بعضا، ولكن لا تربطهم أي صلة قرابة.

وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الآخرون الذين يعيشون في المنزل نفسه في هلسنكي ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر، واستغلوا وضع الرجل المتردي ووضعوه في ظروف مهينة، ربما لتحقيق مكاسب مالية.

عُثر على الرجل في منزل في حي شمالي بالعاصمة الفنلندية خلال عملية تفتيش نفذتها الشرطة الإثنين، وكان يحتاج إلى مساعدة فورية.

ووصفت الشرطة القبو الذي كان يسكنه بأنه "غرفة بلا نوافذ، تفتقر إلى مرافق الاستحمام وإلى دورة مياه، وحتى إلى مستلزمات إعداد الطعام".

وقال المفتش العام ياري كوركالاينن لوكالة فرانس برس إن الرجل "عاش في هذه الظروف مدة لا تقل عن 20 عاما، وتدهورت صحته بمرور الوقت".

وأكدت الشرطة أن الرجل "يخضع راهنا لرعاية السلطات المختصة".