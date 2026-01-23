وأوضح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى الولايات المتحدة، الخميس، أن الكدمة ظهرت بعد أن اصطدم ‌بطاولة خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وذكر ⁠أن جرعة الأسبرين التي يتناولها تجعله يصاب بالكدمات بسهولة.

وقال ترامب: "يقولون لك تناول ‌الأسبرين إذا ​كنت تحب قلبك، لكن لا تتناول الأسبرين إذا كنت لا تريد أن تصاب بكدمات صغيرة. أنا أتناول الأسبرين الكبير".

وأضاف: "قال الطبيب ليس عليك تناول ذلك يا سيدي. أنت بصحة جيدة للغاية، فقلت له ​لن أخاطر".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان، إن ترامب صدم يده بزاوية طاولة التوقيع خلال إعلانه عن مجلس السلام.

وأقر 4 أطباء تحدثوا إلى "⁠رويترز"، أن الأسبرين يمكن أن يساهم في ظهور الكدمات.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، قال ترامب في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إنه يتناول جرعة يومية من الأسبرين ‌أكبر مما يوصي به أطباؤه، لأنه يريد "دما لطيفا ورقيقا يتدفق في قلبه"، حسب تعبيره.

وفي الصيف الماضي، قالت ليفيت للصحفيين إن كدمات ظهرت على ‌يد الرئيس كانت بسبب كثرة المصافحة.

وترامب (79 عاما) هو ثاني أكبر شخص يتولى رئاسة الولايات المتحدة، بعد سلفه الديمقراطي جو بايدن الذي تخلى عن مسعاه لإعادة انتخابه عام 2024، وسط شكوك حول أهليته لشغل المنصب.

وغادر بايدن المنصب ⁠قبل عام، وكان عمره وقتها 82 عاما.