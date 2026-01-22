وللمرة الثانية خلال أسبوعين، تواجه "تسلا"، ومقرها مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، دعوى قضائية في فلوريدا تتعلق بمقابض أبوابها "المخفية"، وعدم إمكانية فتحها أثناء الحوادث من أجل الوصول من الخارج إلى ركاب السيارة.

وتواجه الشركة بالفعل دعوى أخرى تتعلق بأبوابها التي يقال إنه لا يمكن فتحها من الداخل في حالة الحوادث، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وكشف تحقيق أجرته وكالة أنباء "بلومبرغ" في ديسمبر، عن وفاة 15 شخصا في حوادث سير بسبب عدم القدرة على فتح أبواب سيارات "تسلا" بعد تعرضها للحوادث.

وساهمت الشركة في نشر استخدام مزاليج الأبواب الإلكترونية "المدمجة" التي تختفي داخل إطار الباب، حيث تستخدم شركات سيارات عديدة هذه التصميمات الجديدة.

وكشف موقع "بزنس إنسايدر" عن تفاصيل دعوى قضائية جديدة ضد سيارات "تسلا" موديل إس الصالون، إنتاج الفترة من 2014 إلى 2016.

وتقول الدعوى أن مقابض الأبواب الإلكترونية "تتعطل بشكل متكرر" بعد بضع سنوات من الاستخدام العادي، وعندما يحدث ذلك، يقول المالكون أنهم لا يستطيعون دخول سياراتهم، أو يضطرون للانتظار لإصلاحها، أو يلجأون إلى حلول بديلة لمجرد قيادة سياراتهم.

وصرح كبير مصممي "تسلا" فرانز فون هولزهاوزن لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن الشركة تسعى لدمج آليتي الفتح اليدوي والإلكتروني في الأبواب، اللتين تعملان حاليا بشكل منفصل، لتسهيل وتسريع عملية الخروج من السيارة في حالات الطوارئ.

وأضاف: "أعتقد أن فكرة دمج الآلية الإلكترونية واليدوية في زر واحد منطقية للغاية. هذا ما نعمل عليه حاليا".

ومازال من غير الواضح ما إذا كانت "تسلا" تعمل على حل لجميع سياراتها أم للسيارات الجديدة فقط، لكن الخبراء يرجحون أن الشركة لن تتمكن من دمج طريقتي فتح الأبواب في الطرز الحالية.

وأفادت تقارير أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية وهولندا حذرت من "المقابض المخفية"، في سيارات "تسلا" ومنافساتها الصينية مثل "بي واي دي" و"شاومي".

ودفعت هذه المخاوف عضوة الكونغرس الأميركي روبن كيلي إلى تقديم مشروع قانون جديد، يهدف إلى إلزام شركات صناعة السيارات بتوفير مقابض أكثر أمانا.

وقالت كيلي: "لا ينبغي تقديم الأرباح، ولا حتى المظهر، على حياة الناس. إن تصاميم إيلون ماسك (الرئيس التنفيذي للشركة) وسيارات (تسلا) ليست آمنة ولا فعالة، وقد كلفت أرواحا".

ووقع أكثر من 35 ألف مستهلك في الولايات المتحدة عريضة حديثة، تدعو شركات صناعة السيارات إلى تغيير تصميم أبواب السيارات الكهربائية.