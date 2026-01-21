وحسب تقارير صحفية، سكب الشاب سائلا قابلا للاشتعال على التمثال البرونزي قبل إشعال النار فيه، موثقا الواقعة عبر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يشغّل موسيقى راب ويرقص قرب التمثال المشتعل، قبل أن يتراجع لتجنب إصابته بالنيران.

وبعد تصوير المشهد، نشر الشاب المقطع في حسابه على "إنستغرام"، الثلاثاء، حيث يعرف نفسه بأنه "شخص محب للرقص الحر"، ووجه رسالة إلى رونالدو قال فيها: "هذا آخر إنذار من الله يا كريستيانو".

يذكر أن التمثال تعرض لهجوم سابق من مجموعة من مشجعي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الغريم التاريخي لرونالدو.

وأعلنت الشرطة البرتغالية أنها حددت هوية الشخص الذي نفذ عملية الحرق، وتعمل على ملاحقته تمهيدا لتوقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وعلقت كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو، عن استيائها مما حدث، وكتبت على حسابها في "فيسبوك"، أنها "تشعر بالخزي" من هذا التصرف، معتبرة أن ما جرى "لا يسيء إلى شقيقها فحسب، بل إلى صورة جزيرة ماديرا بأكملها".

وأضافت أفيرو أن ماديرا مصنفة مؤخرا كأفضل وجهة سياحية في العالم، مشيرة إلى أن "إنجازات رونالدو أسهمت بشكل كبير في رفع مكانة الجزيرة عالميا".

كما أكدت أن "مثل هذه الأفعال لا تعكس قيم المجتمع البرتغالي ولا احترامه لرموزه الرياضية".