وبدأ الخلاف بين ماسك وأوليري الأسبوع الماضي، عندما قال الأخير إنه لا يفكر في إدماج خدمات إنترنت "ستارلينك" الفضائي، الذي توفره شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، على طائرات "رايان إير".

وبرر الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأيرلندية ذلك بأن ذلك سيزيد من تكاليف الوقود.

ورد ماسك على أوليري بأنه "غير مطلع"، فيما وصف الأخير ماسك بـ"الأحمق".

وبعد ذلك، وتفاعلا مع منشور لـ"رايان إير" على منصة "إكس" حول تكلفة الاستحواذ على الشركة، أطلق ماسك استطلاعا يقترح فيه شراء الشركة الأيرلندية، و"إعادة رايان إلى دورها القيادي الشرعي".

وانتشرت تدوينة ماسك بشكل واسع على المنصة وشاهدها أكثر من 34 مليون حساب، وصوت 77 بالمئة من المشاركين نعم، فيما صوت 23 بالمئة بلا.

ويعرف ماسك بانتقاداته المباشرة للشركة الأيرلندية، إذ عبر مرارا، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائه من أنشطة الشركة والقرارات التي اتخذها مسيروها آنذاك.

وتقدر قيمة "رايان إير" بنحو 30 مليار يورو، وأصبحت أول ناقل جوي منخفض التكلفة في أوروبا.