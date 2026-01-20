ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية لشبكة النقل الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تعزيز قدرة الربط الكهربائي الخليجي ودعم استقرار إمدادات الطاقة على المدى الطويل.

ويسهم المشروع في رفع قدرة الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي من نحو 926 ميغاواط إلى 1,359 ميغاواط، مما يعزز مرونة الشبكة الوطنية وكفاءة تبادل الطاقة.

ويقام المشروع على مساحة 14.2 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء 15.5 ألف متر مربع.

هذا ويشمل المشروع تنفيذ حُزم متكاملة من الأعمال، أبرزها:

الأعمال المدنية، مع تصنيع وتركيب المفاتيح الكهربائية بجهدي 400 و220 كيلوفولت.

تصنيع وتركيب أربع محولات رئيسية بقدرة 500 ميغافولت أمبير لكل محول، وبقدرة إجمالية تصل إلى 2,000 ميغافولت أمبير.

إضافة مفاعلات كهربائية بقدرات مختلفة تشمل: 3 مفاعلات بقدرة 100 ميغافار، 4 مفاعلات بقدرة 25 ميغافار.

تصنيع وتركيب كابلات جهد عالٍ بجهدي 400 و220 كيلوفولت للربط بين المحطات.

إضافة مفاتيح كهربائية بجهد 400 كيلوفولت ضمن شبكة النقل.

البنية التحتية والكميات

أطوال الكابلات:

كابلات 400 كيلوفولت: 120 كم

كابلات 220 كيلوفولت: 96 كم

عدد المفاتيح الكهربائية