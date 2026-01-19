وقالت المؤسسة في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم يكن فالنتينو غارافاني مرشدا دائما وإلهاما لنا جميعا فحسب، لكنه كان مصدرا حقيقيا للنور والإبداع والرؤية".

ومن المقرر أن يرقد جثمانه في مقر المؤسسة في روما يومي الأربعاء والخميس.

وستقام الجنازة يوم الجمعة في كنيسة سانتا ماريا ديلي أنجيلي إي دي مارتيري في ساحة ديلا ريبوبليكا في روما.

وكانت تصميمات فالنتينو غارافاني الأنيقة، والتي تحمل العلامة التجارية المميزة "فالنتينو ريد"، من العناصر الأساسية في عروض الأزياء لنحو نصف قرن.