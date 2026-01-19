وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية ⁠نقلا عن مصادر أمنية، الإثنين، ‌أن عدد القتلى في الحادث الذي وقع جنوبي البلاد بين قطار فائق السرعة خرج ‌عن مساره وآخر قادم، ارتفع إلى ‌39 قتيلا.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 24 شخصا، من جراء الكارثة التي وقعت في منطقة الأندلس على مسافة حوالى 200 كيلومتر شمالي مدينة ملقة.

كما أسفر الحادث عن إصابة حوالى 123 شخصا، من بينهم 5 في حالة خطيرة جدا و24 في حالة خطيرة، وفق المصدر ذاته.

وقال وزير النقل أوسكار بوينتي، إن عنف الاصطدام كان شديدا لدرجة أنه "أخرج العربتين الأوليين من قطار رينفي عن مسارهما".

ورصدت مقاطع فيديو على الإنترنت وقوع حريق في موقع الحادث، بينما لم يكن واضحا ما إذا كان طال أحد القطارين أم كليهما.

ونقل المصابون إلى مستشفيات قرطبة وأندوخار، حسبما أوردت أجهزة الإسعاف في الأندلس على منصة "إكس".

ونشرت وحدة الطوارئ في الجيش الإسباني في المنطقة لمساندة فرق الإسعاف، وأقيم مستشفى ميداني على مقربة من موقع الحادث.