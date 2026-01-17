ووصلت المجموعة إلى أوكرانيا في زيارة دينية، وكانوا يحاولون اللحاق برحلة جوية للعودة إلى إسرائيل من مولدوفا يوم الأربعاء عندما وقع الحادث، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، السبت.

وقام ضابط مراقبة حدود أوكراني بتفتيش سيارة السائحين الإسرائيليين وبعد العثور على العبوة اتصل بالشرطة التي اقتادت الإسرائيليين إلى مركز شرطة محلي.

وقالت هدار أدموني، إحدى السائحات لموقع القناة 12 "إنها ورفاقها المسافرون لم يستخدموا ولم يحملوا أي مواد غير مشروعة".

وأوضحت القناة أنه وبعد أكثر من 20 ساعة من الاحتجاز وبعد الاتصال بعضو الكنيست، المسؤول عن العلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا ووزير الخارجية جدعون ساعر ، تم الإفراج عن الإسرائيليين.